التيار الإصلاحي بحركة فتح: لم نناقش الدخول في أي تحالفات لخوض الانتخابات

2019/02/02 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول التيار الإصلاحي بحركة فتح “ساحة غزة” ماجد أبو شمالة اليوم السبت إن “التيار الاصلاحي لم يناقش بالمطلق الدخول في أي تحالفات مع أي جهة كانت حال إجراء الانتخابات الفلسطينية.

واعتبر أبو شمالة في تصريح صحفي أن الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه، خاصة أنه لم يتم إقرار إجراء انتخابات يتوافق عليها الكل الوطني، وتحظى بإجماع وشرعية قانونية.

وبين أن رؤية التيار الاصلاحي حتى اللحظة تنصب على المشاركة بقائمة موحدة لحركة فتح، وذلك في حال اختيار أعضاء هذه القائمة بشكل ديمقراطي وبتوافق قواعد الحركة بشكلٍ لا يتم خلاله إقصاء أو تهميش أي أحد.

ولفت أبو شمالة، إلى أنّ الخيار الثانِ هو المشاركة في قائمة منفصلة إذا تعذر تشكيل قائمة موحدة للحركة وفقاً للقواعد الصحيحة، مؤكداً على أنّ الأمر لا يمنع التيار من دراسة خيارات التحالف مع شخصيات وقوى وطنية تتوافق وتشترك معه في رؤيته السياسية والوطنية، على ان تحظى توافق ومباركة قواعد التيار.

وأوضح أنّ التيار الإصلاحي كما هو جزء من حركة فتح، يمثل الأغلبية فيها، هو أيضاً جزء من الحالة الوطنية يؤثر ويتأثر بها، مُشيراً إلى أنّه سيسعى دوماً للدفع نحو إيجاد صيغ عمل مشتركة تتوحد فيها الطاقات والجهود بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، دون التخلي عن هويته وقناعاته ومبادئه السياسية والوطنية.

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