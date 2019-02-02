مجلس بغداد: مشروع القطار المعلق سيوقع خلال زيارة ماكرون للعراق

2019/02/02 | 14:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد مجلس محافظة بغداد, السبت, ان مشروع القطار المعلق قد تم انهاء تفاصيلة مع الشركتين الكورية والفرنسية وبانتظار توقعيه رسميا خلال زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للعراق الشهر المقبل.وقال عضو المجلس سعد المطلبي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مشروع القطار المعلق تم بحثة وتهيئته من خلال اجتماع ضم الشركتيين المنفذتين للمشروع وهما فرنسية وكورية مع […]

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