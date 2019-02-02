الحشد : الدوريات الأخيرة تكشف عن وجود قوات برية أميركية في العراق عكس ما يصرح به البعض

2019/02/02 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد آمر لواء ثلاثون في قيادة الحشد الشعبي ابو جعفر الشبكي ان

الدوريات الأخيرة تكشف عن وجود قوات برية أميركية في العراق عكس ما

يصرح به البعض. الشبكي أشار إلى أن أيّ تحرك مقبل للقوات الاميركية سيكون له تداعيات

وخيمة ولا يمكن القبول به مطلقاً ، وأوضح الشبكي أن القوات الاميركية

سيرت دورية راجلة من مقر اقامتها في قيادة عمليات نينوى بمنطقة القصور

الرئاسية من امام مقر قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى ما اعتبر

استفزازاً مباشراً لقوات الحشد الشعبي ، مبيناً أن الأمر استدعى تدخل

قوات الحشد ومنعهم من التصوير وابلاغ قيادة عمليات نينوى بضرورة سحب

تلك القوة فوراً وهذا ما تم بالفعل.

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