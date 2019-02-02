2019/02/02 | 14:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- كشفت امرأة المانية في مقابلة مع كوردستان 24 عن ابرز دوافع انضمامها الى تنظيم داعش في سوريا، وقالت إنها لم تكن تتوقع ان تكون الحياة في "ارض الخلافة" اشبه بالجحيم حيث يفرض المتطرفون نظرتهم المتشددة للإسلام.

وتبلغ المرأة الالمانية من العمر 19 عاماً، وقالت إن اسمها ليونورا.



وانضمت المراهقة الالمانية برفقة امرأة اخرى تدعى سابينا وهما زوجتا العضو الألماني في داعش مارتن ليمكه والذي كان قيادياً في ديوان "الامنية" الذي يشتهر بالمهام المخابراتية والتجسس.

وتقبع زوجتا مارتن ليمكه في الوقت الراهن في مركز للتأهيل في شرق سوريا، ضمن مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي لا تزال تقاتل تنظيم داعش.

ووقعت المرأتان بقبضة قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة امريكياً، بعدما فرتا من الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم داعش في محافظة دير الزور قرب الحدود العراقية.



كما تم اعتقال زوجهما الالماني مارتن ليمكه لكنه لم يتحدث بسبب حالته الصحية.

ووصل ليمكه لأول مرة إلى الرقة، التي كانت عاصمة تنظيم داعش في سوريا.



وفي وقت لاحق قالت ليونورا لوكالة فرانس برس إنها تزوجته لتصبح زوجته الثالثة.

وكان عمرها خمسة عشر عاماً في ذلك الوقت.

وقالت ليونورا في مقابلة مع كوردستان 24 بينما كانت تجلس والى جانبها طفل رضيع "جئت الى الدولة الاسلامية لأنني...



كنت أريد أن اعيش مسلمة".

واضافت "والداي ليسا مسلمين...



جئت من اسرة مسيحية".

وقالت ليونورا إن الحياة في المنطقة التي اعيش فيها باتت "صعبة للغاية" مقارنة بمدينتها ساكسونيا أنهالت وهي إحدى ولايات ألمانيا الست عشرة.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الزوجة الثالثة" تروي سبب مغادرة "ساكسونيا" الى "أرض الخلافة") نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الزوجة الثالثة" تروي سبب مغادرة "ساكسونيا" الى "أرض الخلافة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).