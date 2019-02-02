مانشستر سيتي – أرسنال: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

2019/02/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وأرسنالمشاهدة البث المباشر لأهم مباريات اليوم مانشستر سيتي وأرسنالمانشستر سيتي وأرسنال مباشرة وحصرياً على beIN SPORTSموعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يستضيف مانشستر سيتي نادي أرسنال يوم الأحد 3 شباط/فبراير انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة. ستكون مباراة مانشستر سيتي وأرسنال منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في بث مباشر عبر الانترنتكما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

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