2019/02/02 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الكمارك تعيد ارسالية كويتية مخالفة للضوابط

واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الهيئة العامة للكمارك / مركز كمرك سفوان الحدودي المحاذي للجانب الكويتي، السبت، عن اعادته شحنة مواد غذائية عبارة عن (شوربة خضار) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.





وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الأرسالية القادمة من الكويت والتي صرح عنها صاحبها جاءت بدون أوراق رسمية حيث أنها لا تحمل شهادة منشأ ولا شهادة صحية وبدون أجازة أستيراد وهو ما يخالف ضوابط الأستيراد وفق قانون الكمارك العراقي" .

واضافت أنها "تشن حملة واسعة شددت من خلالها على مثل هذه الحالات و أعادت العديد من الأرساليات المخالفة خلال الفترة القليلة الماضية حرصا منها على سلامة المستهلك العراقي"

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