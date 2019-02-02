2019/02/02 | 14:25

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إدارة كركوك ترد على مقررة البرلمان بشأن اقصاء التركمان من مناصب المحافظة

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بغداد اليوم - بغداد

بدأ، السبت، 02 شباط، 2019، الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية، على حدود البلدين.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والارد

بغداد اليوم - بغداد

إلتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، 02 شباط، 2019، نظيره الاردني عمر الرزاز، على الحدود العراقية – الاردنية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد

بغداد اليوم- بغداد

رد القيادي عن تحالف النصر، علي السنيد، السبت 2 شباط 2019، على بيان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الموجه ضد العبادي بشأن أوضاع محافظة كركوك، مبينا أن العبادي أرجع المحافظة الى أهلها بلا قطرة دم واحدة.

وقال السنيد في بيان تلقته

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