ماذا حدث بين الحشد الشعبي والقوات الأميركية في الموصل يوم امس

2019/02/02 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف آمر لواء 30 في قيادة الحشد الشعبي ابو جعفر الشبكي، اليوم السبت، عن تفاصيل انتشار القوات الأميركية في نينوى يوم امس الجمعة، مشيرا الى

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