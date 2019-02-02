2019/02/02 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت كل من الحكومتان العراقية والاردنية، اليوم السبت، المنطقة الصناعية المشتركة على حدود البلدين.وعند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي يلتقي نظيره الاردني عمر الرزاز لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، "التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، ظهر اليوم، عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى".

واوضح البيان، "لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨".

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي والرزاز يلتقيان عند حدود البلدين لاطلاق مشاريع مشتركة) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي والرزاز يلتقيان عند حدود البلدين لاطلاق مشاريع مشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).