الرافدين يحذر المواطنين بشأن السلف

2019/02/02 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مصرف الرافدين، اليوم السبت، موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من التعامل مع بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ البطاقة الذكية الذين يمارسون الاحتيال بادعائهم منح السلف وبالتعاون مع المصرف.

وذكر بيان للمصرف تلقت الغدير نسخة منه أن "هناك بعض الشركات والجمعيات الاستهلاكية ومكاتب منافذ البطاقة الذكية المنتشرة في بغداد والمحافظات يبتزون الموظفين والمتقاعدين عبر إقناعهم بمنحهم سلفا لقاء مبالغ خيالية".

وأضاف البيان، أن "هؤلاء يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لتحقيق غاياتهم الشخصية والترويج للسلف بهدف محاولة كسب الموظف أو المتقاعد واستدراجه وصولا الى اقناعه بمنح السلفة وابلاغه بان منحها يتم بالتعاون مع المصرف".



ودعا المصرف الموظفين والمتقاعدين الى "عدم تصديق هؤلاء الذين يمارسون الافتراء والكذب وان الجهة الوحيدة والقانونية التي تمنح السلف هي فروع المصرف حصرا".



انتهى .



م ك

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