نائب يطالب بتشكيل محكمة للنظر بالمخالفات التي تعارض تطبيق قانون حظر البعث

2019/02/02 | 14:26

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بغداد:سومر نيوز

طالب عضو لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية عبد الاله النائلي، السبت، مجلس القضاء ال...

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