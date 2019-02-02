عبد المهدي والرزاز يفتتحان المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود العراقية الاردنية

2019/02/02 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن نيوز إلتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، 02 شباط، 2019، نظيره الاردني عمر الرزاز، على الحدود العراقية – الاردنية.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته ‘وطن نيوز’، إن ‘رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، التقى نظيره الاردني عمر الرزاز على الخطوط العراقية الاردنية، لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية […]

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