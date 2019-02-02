صندوق أبوظبي للتنمية يمّول مشاريع تنموية في جزر القمر

2019/02/02 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم مذكرة تفاهم مع حكومة جزر القمر يقدم بموجبها الصندوق 184 مليون درهم، ما يعادل (50 مليون دولار أمريكي) لدعم البرامج والمشاريع التنموية لحكومة جزر القمر.

وشهد رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني،توقيع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش زيارة وفد من دولة الإمارات برئاسة وزير الطاقة والصناعة سهيل بن محمد المزروعي إلى العاصمة القمرية موروني لبحث وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتنمية التعاون التنموي.

وقال المزروعي إن هذه المنحة جاءت بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات،ز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ، مشيراً إلى حرص الامارات على تعزيز التعاون مع حكومة جزر القمر وتوفير كافة السبل لدعم الأشقاء وتمكينهم من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووقع الاتفاقية عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن الحكومة القمرية، محمد الأمين صيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية المكلفة بالقمريين في الخارج، وحضر مراسم التوقيع عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

تلا ذلك الإعلان عن تفاصيل هذه الاتفاقية في مؤتمر صحفي تحدث فيه محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ، الذي أوضح أن صندوق أبوظبي للتنمية سيقوم بالتعاون مع حكومة جزر القمر بتمويل مجموعة من المشاريع التنموية في البلاد، وذلك في إطار المنحة التي أقرتها حكومة أبوظبي بهدف تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وذكر السويدي أن الصندوق ساهم منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف في مساعدة الحكومة القمرية على التغلب على التحديات الاقتصادية والتنموية، حيث موّل العديد من المشاريع التنموية والتي تركزت على قطاعات رئيسية مثل، الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء و تركت تلك المشاريع تأثيرا إيجابياً على حياة السكان في جزر القمر.

من جانبه، أعرب محمد الأمين صيف عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر لجزر القمر، لافتاً إلى أن منحة صندوق أبوظبي للتنمية ستعمل على دعم القطاعات التنموية الحيوية في البلاد، وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك دعم ميزان المدفوعات ويعزز السياسة المالية والاقتصادية للحكومة ليمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها التنموية .

وأضاف إن زيارة الوفد الرسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة يعد محط تقدير واهتمام كبير من قبل قيادة وحكومة جزر القمر، حيث تشكل الزيارة فرصة ثمينة لتنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعظيم فرص التعاون في مختلف المجالات.

وكان الوفد الإماراتي قد اطلع في جولة في العاصمة القمرية موروني على عدد من الأماكن الحيوية ذات المشاريع التنموية ، وعلى جانب من أهم المناطق السياحية في جزر القمر، كما قام بزيارة خاصة إلى مستشفى “الشيخ زايد” يرافقه معالي وزيرة الصحة في جزر القمر الدكتورة فاطمة راشد محمد بركة ، واطلعوا في هذا الصرح الاستشفائي والذي يعد أحد أهم المستشفيات الحديثة بوجود كوادر طبية مدربة ، على كافة التقنيات الحديثة والخدمات التي يقدمها للمراجعين ، كما اصطحب رئيس بلدية موروني، شيخ علي بكار قاسم الوفد الإماراتي في جولة في الأسواق الشعبية وعدد من المناطق التنموية.

ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في جزر القمر منذ عام 1979، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشاريع التنموية، بلغت قيمتها 253 مليون درهم تركزت في قطاعات استراتيجية

المصدر: “ايتوس واير”

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