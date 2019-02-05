النبيذ يجمع براد بيت وأنجلينا جولي

2019/02/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لا يعني الانفصال انتهاء العلاقة بشكل كامل، فعلى الرغم من انفصال “براد بيت” و”أنجلينا جولي” عام 2016، فإنهما لا يزالان على تواصل من أجل أطفالهما ونبيذهما.أعلنت شركة “ميرافال”، وهي مصنع نبيذ تعود ملكيته للنجمين، عن خططها لإصدار علامة تجارية جديدة بعنوان “Studio by Miraval” يوم الثلاثاء الماضي.وستكون الزجاجة مزيج من نبيذ العنب الأسود الفرنسي Grenache، ونبيذ العنب الإيطالي Rolle، ونبيذ العنب الفرنسي Cinsault ، والنبيذ الفرنسي Tibouren، وسيتم إصدارها يتاريخ 5 مارس القادم.





وأطلق هذا الاسم على المصنع نسبة إلى استديو التسجيل الذي بناه موسيقي الجاز “جاك لوسيير” فوق قبو النبيذ عام 1977، حيث مكانًا لتسجيل أغاني أشهر النجوم من بينهم “بينك فلويد”، لذلك اعتزم “براد” و”جولي” في الحفاظ على الطبيعة الملهمة للمتلكات التي استقطبت الموسيقيين على مر السنين.وتأتي هذه الأخبار بعد شهرين فقط من توصل الثنائي لاتفاق بشأن حضانة أطفالهم الستة: “مادوكس” (17 عامًا) ، “باكس” (15 عامًا)، و”زهرة” (14 عامًا)، و”شيلوه” (12 عامًا) ، والتوأم “نوكس” و”فيفيان” ، البالغان من العمر 10 أعوام.

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