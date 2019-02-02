وزير الدفاع التركي يتفقد قوات بلاده على حدود العراق

2019/02/02 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة قائد القوات البرية أوميت دوندار، جولة في ولاية شرناق جنوبي شرقي البلاد، تفقّدا خلالها القوات المتمركزة على الحدود مع العراق.

وذكرت وسائل اعلام تركية، تابعها “النور نيوز”، ان “أكار ودوندار وصلا، مساء أمس الجمعة، إلى شرناق وانتقلا إلى منطقة سيلوبي المتاخمة للحدود مع العراق، لتفقد العمل في الوحدات العسكرية”.

وأشارت الى ان “الوزير التركي وقائد البرية شارك في اجتماع بمقر قيادة العمليات، بحضور قادة الوحدات التركية في المنطقة، حيث تلقى منهم معلومات حول التطورات وسير العمليات، كما التقر أكار ودوندار القوات التركية الخاصة المتمركزة على الحدود”.

وقال أكار في تصريح له، ان “تركيا ستواصل حربها ضد الإهابيين وداعميهم من أجل حماية سيادتها واستقلالها ومصالحها، مؤكدا ان “بلاده لن تسمح على الإطلاق بفرض أمر واقع في المنطقة، وهي تتخذ التدابير اللازمة ومتأهبة في هذا الصدد”.

وأضاف، “لا خلاص للإرهابيين وداعميهم لأن كفاحنا ضدهم سيتواصل”، مشددا على ان “تركيا تواصل وجودها على الأرض من حيث العمليات وعلى الطاولة من حيث الدبلوماسية”.

وأوضح أكار، ان “الإجراءات متواصلة ضد الأهداف الإرهابية في منطقة “منبج” وشرق الفرات شمالي سوريا”، لافتا الى “استمرار المباحثات مع روسيا والولايات المتحدة بشأن التطورات في المنطقة”.

وبين وزير الدفاع التركي، ان “بلاده تحترم وحدة أراضي جيرانها، لا سيما سوريا والعراق”.

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