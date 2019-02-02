اعتقال خمسيني بتهمة التحرش بطفل في الرفاعي

2019/02/02 | 14:32

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال رجل خمسيني بتهمة التحرش الجنسي بطفل في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن اعتقال رجل خمسيني بتهمة التحرش الجنسي بطفل في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة .

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لقائد شرطة المحافظة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان دورية من فوج الطوارئ الخامس في الرفاعي اعتقلت المتهم البالغ من العمر 51 عاما , بتهمة التحرش الجنسي بطفل في العاشرة من العمر اثناء ذهابه الى المدرسة .

واوضح ان المتهم حاول استدارج الطفل الى احدى المتنزهات في المدينة الا انه فر منه ولجا الى الشرطة للابلاغ عنه ، ما دفع الشرطة لاعتقاله على الفور .

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