2019/02/02 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت بلدية الكرادة ،اليوم السبت، توزيع حاويات متعددة للنفايات بين المنازل لعزل القناني و المواد البلاستيكية عن الكارتون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تباشر مشروع تدوير النفايات من قاطع الكرادة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تباشر مشروع تدوير النفايات من قاطع الكرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).