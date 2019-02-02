اليمن : إطلاق صاروخ

2019/02/02 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقتِ القوةُ الصاروخيةُ التابعةُ للجيشِ واللجانِ الشعبية، صاروخًا نوعَ "زلزال واحد" محليَ الصنعِ على تجمعاتِ الجيشِ السعوديِ في طيبة الاسمِ بصحراءِ الأجاشرِ قُبالةَ نجران.

مراسلُنا اوضحَ

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