فلسطين المحتلة : إصابة 32 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال جمعة

2019/02/02 | 14:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيبَ اثنانِ وثلاثون فلسطينيًا برصاصِ قواتِ الاحتلالِ الإسرائيلي خلالَ مشاركتِهم في الجمعةِ الأربعةِ والأربعين لمسيرةِ العودةِ تحتَ عنوانِ جمعة "أسرانا ليسوا وحدَهم".

وزارةُ الصحةِ الفلسطينيةُ قالت

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