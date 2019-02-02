نائب يحذر من محاولات “داعشية” لاستهداف أربع محافظات عراقية

2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب عن محافظة بابل فلاح الخفاجي، اليوم السبت، من محاولة داعش الإجرامي استهداف أربع محافظات من خلال احداث خرق امني في ناحية جرف النصر

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