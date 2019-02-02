السترات الصفر يتظاهرون اليوم لإدانة عنف الشرطة

2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم جدل حول استخدام الكرات الوامضة، يتظاهر للسبت الثاني عشر على التوالي، محتجو “السترات الصفر” في باريس، هذه المرة ضد عنف الشرطة بينما يتوقع

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