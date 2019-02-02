هندسة الحشد تشرع بحفر مبزل لاحتواء الامطار في ميسان

2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مسؤول الجهد الهندسي في ميسان والي فضالة السماوي في بيان تلقت "الغدير"، نسخة منه، إن "آليات الهندسة العسكرية العسكرية للحشد قامت باستحداث مبزل بطول (6كم) يربط بين هور الجكة وهور الحويزة شرق محافظة ميسان لاحتواء ازمة السيول في ميسان".

وأضاف السماوي، أن "هذه العملية جاءت بعد مناشدة وطلب الموارد المائية في ميسان بمشاركة الهندسة العسكرية للحشد لايجاد حلول عملية للسيول التي تأتي من مرتفعات (الشيب والطيب والفكة) والتي تهدد العديد من القرى والشركات النفطية".

ونقل البيان قائممقام الكحلاء علي الشبوط قوله، إن "الهندسة العسكرية للحشد باشرت العمل بتطوير هور الجكة واستحداث هور بطول 6كم لتصريف مياه الامطار والسيول واحتواء الفيضانات التي قد تحدث في قضاء الكحلاء ناحية المشرح وناحية بني هاشم"، مشيدا بـ"الجهود الاستثنائية ودقة العمل وسرعة الانجاز لما تتمتع به الهندسة العسكرية من كوادر مختصة ومحترفة تعمل علىمدار 24 ساعة:.



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