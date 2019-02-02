2019/02/02 | 14:57

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التواجد الامريكي في كركوك..



تعقيد المشهد وخلق الازمات

تقارير الغدير

التواجد الامريكي في كركوك..



تعقيد المشهد وخلق الازمات

السبت 2 فبراير 2019 - 14:16

التواجد الامريكي في كركوك..



تعقيد المشهد وخلق الازمات .

تقرير ..



علاء حسين

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