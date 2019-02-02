2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مديرية شرطـة نجدة بغداد، الجمعة، إصابة 3 اشخاص إثر نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة، فيما تم إلقاء القبض على 16 متهما من الطرفين.

وذكر اعلام نجدة بغداد في بيان اليوم (1 شباط 2019)، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين ضمن منطقة الفضيلية واسفرت عن اصابة 3 اشخاص باطلاق نار".

وأضاف البيان انه "بعد تطويق المنطقة من قبل دوريات نجدة الرشاد وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية تم اعتقال 16 شخصا من الطرفين".

وأشار إلى انه تم "تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة لغرض اجراء اللازم".

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق نزاعات عشائرية متكررة بين الحين والاخر، تتسبب بإنتشار حالة الرعب والهلع بين سكان هذه المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد: إصابة 3 اشخاص إثر نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد: إصابة 3 اشخاص إثر نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).