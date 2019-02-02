ضبط عدد كبير من قنابر الهاون داخل نفق غربي كركوك وتفكيك عبوة في صلاح الدين

2019/02/02 | 14:57

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كركوك – عراق برس- 2 شباط / فبراير: افادت مصادر مطلعة ، في محافظة كركوك ، السبت ، بضبط عدد كبير من قنابر الهاون داخل نفق غربي كركوك كانت عناصر داعش تستخدمه لصناعة العبوات الناسفة.

وزادت المصادر، ان “سرية اسناد اللواء 22 للمهمات الخاصة ضبطت، اليوم، عددا كبيرا من قنابر الهاون كانت مخبئة داخل نفق لصنع العبوات الناسفة في ناحية الرشاد، غربي كركوك “، ﻻفتة الى ، ان ” السرية نقلت القنابر الى مكان آمن”.

واردفت ، ان ” مفرزة من مكافحة متفجرات اللواء 88 فككت بدورها عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرابط بين سامراء وناحية المعتصم” .



انتهى أح

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