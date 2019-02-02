“قنبلة” الكلاسيكو تسيطر على صحف المستديرة

2019/02/02 | 14:57

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مدريد-عراق برس-2 شباط/ فبراير:سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، التي أوقعت ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة من العيار الثقيل.

وعنونت صحيفة “ماركا”: “قنبلة”.

وأضافت: “كلاسيكو من مباراتين ذهابا وعودة في مرحلة خروج المغلوب ببطولة كأس ملك إسبانيا، والذهاب في الكامب نو”.

وتابعت: “سيليسن حارس برشلونة سيغيب عن المباراتين بسبب الإصابة”.

وخرجت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بعنوان: “ثلاثية الكلاسيكو”.

وأضافت: “برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في نصف نهائي كأس الملك، وسيتواجهان 3 مرات في نحو شهر واحد”.

وتابعت: “الكلاسيكو الأول في كامب نو يوم الأربعاء المقبل، ثم مباراتين في البرنابيو خلال 4 أيام”.

وأردفت: “برشلونة يستقبل اليوم فالنسيا، وتوديبو لديه رغبة كبيرة في التعلم”.

وقالت صحيفة “سبورت”: “3 مباريات كلاسيكو”

وأضافت: “مفاجأة مدوية في قرعة كأس الملك، بوجود برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في نصف النهائي”.

وتابعت: “المواجهة الأولى الأربعاء المقبل في كامب نو، وخماسية الذهاب ستكون حاضرة في الأذهان”.

وواصلت: “برشلونة سيزور البرنابيو مرتين في أسبوع واحد”.

وقالت صحيفة “سوبر ديبورتي”: “كما كان في الكأس”.

وأضافت: “فالنسيا يريد الظهور بنفس الروح التي كانت ضد خيتافي وتحقيق الريمونتادا في كأس الملك، خلال مواجهة برشلونة اليوم”.

وأضافت: “فالفيردي لن يثق ولن يقوم بأي مداورة”.

وسلطت الصحيفة الضوء على قرعة نصف نهائي كأس الملك، ومواجهة فالنسيا لريال بيتيس.انتهى(1)

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