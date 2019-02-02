الطيران المدني يوقع اتفاقية النقل الجوي مع تونس لتكون بديلا عن اتفاقية 1975

وأكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم، بحسب البيان، أن "اجتماعات ومباحثات مكثفة عقدت على مدى يومين متتاليين مع الجانب التونسي والتي أثمرت عن اتفاق عمل مشترك في مجال التعاون الفني للمطارات والسلامة والملاحة الجوية".
وأضاف ابراهيم، أن "هذه الخطوات تأتي في مجال فتح افاق التواصل للنواقل الوطنية للتشغيل الى مقاصد جوية جديدة وكذلك لتوطيد العلاقات مع الدول العربية في مجال النقل الجوي والطيران المدني من خلال توقيع اتفاقية النقل الجوي بين بغداد وتونس والتي تعد خطوة إيجابية نحو الأمام".
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