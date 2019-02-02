المنافذ: ضبط 171 آلة سكين جارحة بحوزة مسافر ايراني في زرباطية (صور)

2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط 171 آلة سكين جارحة بحوزة مسافر ايراني في منفذ زرباطية الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "المنافذ الحدودية ضبطت، اليوم السبت، آلة سكين جارحة عدد "171 سكينة قتالية" بحوزة مسافر ايراني عند باب الدخول الى العراق عبر منفذ زرباطية الحدودي".

واضافت انه "تمت مصادرتها بحسب محضر الضبط المشترك مع الشعبة الفنية للأستخبارات".

يشار الى ان هيئة المنافذ الحدودية تعلن بين فترة واخرى عن ضبط مواد مخالفة للقوانين واعتقال اشخاص مطلوبين للقضاء بمختلف المنافذ الحدودية.

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