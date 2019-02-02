2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي, السبت, بحفر مبزل بطول (6كم) لاحتواء ازمة الامطار والسيول في محافظة ميسان.وقال مسؤول الجهد الهندسي في ميسان والي فضالة السماوي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "آليات الهندسة العسكرية العسكرية للحشد قامت باستحداث مبزل بطول (6كم) يربط بين هور الجكة وهور الحويزة شرق محافظة ميسان لاحتواء ازمة السيول في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهندسة العسكرية للحشد تشرع بحفر مبزل بطول (6كم) لاحتواء ازمة السيول في ميسان) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهندسة العسكرية للحشد تشرع بحفر مبزل بطول (6كم) لاحتواء ازمة السيول في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).