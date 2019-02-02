كأول انطلاقة لحملة

2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا فريق الاعلام الحربي التابع للحشد الشعبي, السبت, أول انطلاقة لحملة رد الجميل التي اطلقتها مجموعة من الفنانين والشعراء والناشطين بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي, حيث وضع الحجر الاساس لدار احد ذوي الشهداء في الصويرة.

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