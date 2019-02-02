بالصور .. عادل عبد المهدي ونظيره الاردني يجتمعان عند الحدود المشتركة لوضع الاتفاق بين البلدين حيز التنفيذ

2019/02/02 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان، بدء الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والأردنية برئاسة رئيس الوزراء العراقي ونظيره الأردني عمر الرزاز، عند خط الحدود المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان، ان الاجتماع يهدف لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ، وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد الشهر الماضي.

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