إنفوجرافيك| رحلات البابا فرانسيس

2019/02/02 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد البابا فرانسيس لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة له لشبه الجزيرة العربية، في «دار زايد» حيث يستعد كل إماراتي، وكل إماراتية، ومعهم طيف واسع من أبناء شعوب العالم، للقاء الأخوة الإنسانية، بحسب تعبير الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طبقا لما أوردته صحيفة الاتحاد الإماراتية.

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