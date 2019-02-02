اتحاد الكرة يحسم مصير المدرب كاتانيتش

2019/02/02 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:كشف الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم السبت، عن مصير مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش، عقب الخروج من دور الـ16 من بطولة امم اسيا.وقال المتحدث باسم الاتحاد حسين الخرساني لـ"الغد برس"، ان "الاتحاد العراقي للعبة ملتزم بعقد مع مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش لمدة ثلاث سنوات، يجدد كل سنة".

وأوضح ان "الاتحاد ينتظر تقرير لجنة المنتخبات بشأن دراسة مشاركة العراق في بطولة اسيا، بسلبياتها وايجابياتها، لأجل تشخيص الاخطاء التي رافقت المنتخب الوطني في البطولة"، مستبعدا "نهائياً" اقالة المدرب كاتانيتش من مهمته.وكان الفريق العراقي قد خرج من دور الـ16 من بطولة امم اسيا على يد المنتخب القطري بهدف نظيف.

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