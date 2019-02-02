عبد المهدي يتسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية استعادتها السلطات الاردنية

2019/02/02 | 15:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… تسلّم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي , السبت , 1300 قطعة نادرة استعدتها السلطات الأردنية.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “عبد المهدي وخلال تواجده في منفذ طريبيل التقى بنظيره الأردني عمر الرزاز تسلّم اليوم, ١٣٠٠ قطعة اثارية وتم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية […]

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