العراق يتسلم من الأردن ١٣٠٠ قطعة اثارية مهربة

2019/02/02 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية .

وأعرب عبد المهدي عن شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق .

وأكد ان هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية، واعادتها ربح للعراق والاردن .

وتم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة .

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