ضبط صواريخ معدة للاطلاق باتجاه عين الاسد

2019/02/02 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ،أن " القوات الامنية ضبطت صواريخ معدة للاطلاق باتجاه قاعدة عين الاسد في صحراء الدولاب غربي الانبار".

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