عبدالمهدي يتسلم 1300 قطعة اثارية

2019/02/02 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي 1300 قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية .

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