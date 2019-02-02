نائبة: لا نحتاج الى مجلس لمكافحة الفساد بل دور رقابي لمجلس النواب

2019/02/02 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اكدت النائبة عن كتلة التغيير، بهار محمود، اليوم السبت ان مجلس النواب لايحتاج الى مجلس او لجنة لمكافحة الفساد وانما يحتاج الى ارادة سياسية ودعم الدور الرقابي للمجلس.وذكرت محمود في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان " المجلس الاعلى لمكافحة الفساد غير دستوري ومخالف لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي نص عليه الدستور، حيث وفقا لمبدء الفصل بين السلطات الاصل الرقابة من اختصاص السلطة التشريعية على اعتبار انها اعلى سلطة في البلد واي مؤسسة او هيئة متخصصة بالرقابة اما تكون مستقلة او مرتبطة اداريا بمجلس النواب".

واضافت انه "ليس من صلاحية السلطة التنفيذية التي يتم الرقابة على ادائه تشكيل هيئة او لجنة تحت اي تسمية لان عملها ليس رقابي ولا يمكن ان تكون خصما وحكما بنفس الوقت"، لافتة الى ان "هذا الاجراء مخالف لاستقلال القضاء لان يتضمن المجلس جزء من السلطة القضائية التي من المفترض ان تكون مستقلة".وتابعت ان "لانحتاج الى مجلس او لجنة لمكافحة الفساد وانما نحتاج الى ارادة سياسية و دعم الدور الرقابي لمجلس النواب و المؤسسات الموجودة كديوان الرقابة المالية والادعاء العام".

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