نائبة: لا نحتاج الى مجلس لمكافحة الفساد بل دور رقابي لمجلس النواب

واضافت انه "ليس من صلاحية السلطة التنفيذية التي يتم الرقابة على ادائه تشكيل هيئة او لجنة تحت اي تسمية لان عملها ليس رقابي ولا يمكن ان تكون خصما وحكما بنفس الوقت"، لافتة الى ان "هذا الاجراء مخالف لاستقلال القضاء لان يتضمن المجلس جزء من السلطة القضائية التي من المفترض ان تكون مستقلة".وتابعت ان "لانحتاج الى مجلس او لجنة لمكافحة الفساد وانما نحتاج الى ارادة سياسية و دعم الدور الرقابي لمجلس النواب و المؤسسات الموجودة كديوان الرقابة المالية والادعاء العام".
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