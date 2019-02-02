النفط تنفي حصول عمليات تهريب للخام من حقول نينوى

2019/02/02 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:نفت شركة نفط الشمال، اليوم السبت، ما يتم تداوله بشأن حصول عمليات لتهريب النفط من حقول محافظة نينوى، متهمة "جهات مغرضة وأقلام مأجورة" بالوقوف وراء تلك الشائعات.وقالت الشركة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تناقلت بعض وسائل الاعلام في الفترة الاخيرة تصريحاتٍ وحملاتٍ وتقارير اعلامية لا أساس لها من الصحة حول تهريب النفط من حقول نينوى وتحديدا من حقلي صفية والقيارة".

واوضحت "تدار حقول نفط نينوى وجميع المحطات التابعة لها من قبل وزارة النفط/ شركة نفط الشمال، وفق معايير ادارية وفنية مثلى تحظى بإشراف كوادر متمرسة ونزيهة ومخلصة وتحت متابعة مستمرة من الجهات الرقابية والتدقيقية".واضافت "يقوم أبطال شرطة الطاقة والفرقة 20 من الجيش العراقي الباسل بحماية جميع الابار والمحطات وخطوط الانابيب التابعة لها".واشارت الى ان "إنتاجية حقل القيارة تبلغ 30 ألف برميل يوميا، يتم تجهيز 5000 برميل منها يوميا الى مصفى القيارة ويصدر الباقي بالسيارات الحوضية الى موانئ البصرة ضمن العقد الاصولي الذي تم إبرامه من قبل الوزارة مع شركة (شعاع) الطاقة".وبينت ان "انتاجية حقلي عين زالة وبطمة تبلغ 3500 برميل يوميا ويغذيان مصفى الكسك"، مضيفة "اما بخصوص حقل صفية فأنه لا يزال تحت سيطرة اقليم كردستان منذ احداث داعش الارهابية ولا تتوفر اي معلومات دقيقة عن انتاجها الحالي".ولفتت الشركة الى انه "تم توقيع عقد استثماري مع شركة (سونانغول) الانغولية لتطوير حقلي نجمة والقيارة وهناك مؤشرات ايجابية على تقدمها في العمل".واعتبرت ان "المعلومات والتصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام تقف خلفها جهات مغرضة واقلام مأجورة تحاول الوصول الى غايات وأجندات سياسية ضيقة للوقوف امام تطلعات الحكومة، وتحاول في نفس الوقت استهداف وزارة النفط وكوادرها التي وقفت امام نواياهم الشريرة في المساس بالثروة النفطية".ودعت الشركة "جميع الجهات المعنية الى توخي الدقة في نشر الاخبار وعدم تداول التصريحات الكاذبة التي تحاول تشويه الحقائق".واكدت على ان "القائمين على إدارة الملف النفطي في الوزارة وفي شركة نفط الشمال، حريصون أشد الحرص على تطوير الصناعة النفطية والحفاظ على الثروة الوطنية".

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