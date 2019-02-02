عبد المهدي يتسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة تمت استعادتها من الاردن

2019/02/02 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت، 1300 قطعة اثارية نادرة تمت استعادتها من الاردن.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تسلم ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية".

وأعرب عبد المهدي عن "شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق"، مؤكدا ان "هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن".واشار البيان الى انه "تم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة".

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