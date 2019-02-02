الكهرباء: اعادة محطة الرستمية الثانوية (٣٣ ك.ف) الى الخدمة بوقت قياسي

2019/02/02 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد اليوم السبت، من اعادة محطة الرستمية الثانوية الحاكمة (٣٣ ك.ف)، الى الخدمة بوقت قياسي، والتي

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