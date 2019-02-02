واضاف، ان "جميع دول العالم تتقاضى رسوما جمركية على البضائع الداخلة اليها ولكننا نجد اليوم الحكومة العراقية تعمل عكس هذا الشي بجعل سوقها مفتوحا للجميع دون مقابل"، مشيرا الى "العجز الذي تعانيه موازنة البلد في كل عام نتيجة لعدم اعتماده على موارد اخرى غير النفط وبالتالي يتضرر المواطن من هذا العجز نتيجة السياسات الخاطئة".
ودعا علي البرلمان ورئيس الجمهورية الى "التدخل الفوري وحماية البلد من كارثة حقيقية تضر المواطن اولا"، مستغربا "من موقف الحكومة اتجاه الاردن بمنحها تصدير النفط العراقي عبر اراضيها واليوم تعفي بضائعها من الرسوم الجمركية".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية تدمير للصناعة الوطنية) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية تدمير للصناعة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).