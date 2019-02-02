نائب: اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية تدمير للصناعة الوطنية

2019/02/02 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير النيابية، السبت، اعفاء البضائع الاردنية من الرسوم الجمركية في وقت تفرض فيه الضرائب على المواطن العراقي البسيط.وقال غالب محمد علي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان "موافقة الحكومة على اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية امر غير صحيح حيث انها بهذا القرار تسمح لمئات البضائع المستوردة بغزو السوق العراقي وبالتالي منافسة الصناعة الوطنية التي نسعى الى اعادتها للاسواق".

واضاف، ان "جميع دول العالم تتقاضى رسوما جمركية على البضائع الداخلة اليها ولكننا نجد اليوم الحكومة العراقية تعمل عكس هذا الشي بجعل سوقها مفتوحا للجميع دون مقابل"، مشيرا الى "العجز الذي تعانيه موازنة البلد في كل عام نتيجة لعدم اعتماده على موارد اخرى غير النفط وبالتالي يتضرر المواطن من هذا العجز نتيجة السياسات الخاطئة".

ودعا علي البرلمان ورئيس الجمهورية الى "التدخل الفوري وحماية البلد من كارثة حقيقية تضر المواطن اولا"، مستغربا "من موقف الحكومة اتجاه الاردن بمنحها تصدير النفط العراقي عبر اراضيها واليوم تعفي بضائعها من الرسوم الجمركية".

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