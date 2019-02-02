الكهرباء تعلن إعادة محطة الرستمية الثانوية إلى الخدمة

2019/02/02 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إعادة محطة الرستمية الثانوية (٣٣ ك.ف) إلى الخدمة، بعد خروجها بسبب السيول.

وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد، تمكنت من إعادة محطة الرستمية الثانوية الحاكمة (٣٣ ك.ف)، إلى الخدمة بوقت قياسي، والتي تغذي مشروع الماء، وجميع محطات الصرف الصحي وتصريف المياه، لعموم مناطق شرق القناة، ومدينة الصدر”.

وأوضح البيان، ان “المحطة خرجت الخميس الماض، عن الخدمة بسبب السيول القادمة من محافظة ديالى، والتي ضربت جسر ديالى القديم، وأدت إلى سقوط مقطع من الجسر، وتضرر القابلوات الرئيسية في المحطة”.

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