عبدالمهدي يتسلم ١٣٠٠ قطعة اثرية من الاردن

2019/02/02 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية.

وأعرب عبدالمهدي بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق”.

وأكد، ان “هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن”.

وأشار البيان، الى “توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة”.

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