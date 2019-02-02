أمانة بغداد تعلن إكمال صيانة وتأهيل نفق الشرطة

2019/02/02 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، إكمال أعمال صيانة وتأهيل نفق الشرطة في شارع الربيع بمنطقة حي الجامعة غربي العاصمة.

وذكر بيان الأمانة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بنفق الشرطة انتهت، وسيكون جاهزا لحركة السير خلال اليومين المقبلين”.

وأضاف، انه “تم إكمال أعمال الإكساء الخاصة بالنفق، وما تبقى هي أعمال تكميلية ستنتهي خلال اليومين المقبلين ليفتتح النفق بعدها امام حركة السير والمرور”.

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