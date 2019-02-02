2019/02/02 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)..تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ١٣٠٠ قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية .

وأعرب عبد المهدي عن شكره لرئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز لوضع اليد على هذه الاثار المهربة واعادتها الى العراق .

وأكد ان هذه الاثار النادرة وان كانت عراقية لكنها ملك للإنسانية واعادتها ربح للعراق والاردن .

وتم توقيع محضر تسليم القطع الاثارية بعد جلسة المباحثات المشتركة التي عقدت اليوم في منطقة الحدود المشتركة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرزار يسلم عبدالمهدي ١٣٠٠قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرزار يسلم عبدالمهدي ١٣٠٠قطعة اثارية نادرة استعادتها السلطات الاردنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).