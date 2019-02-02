بالصور..لقاء عند خط الحدود المشتركة يجمع عبدالمهدي و الرزاز

2019/02/02 | 15:40

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(المستقلة)..التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، ظهر اليوم عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة ، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز ، برفقة وفدين رفيعي المستوى.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان اللقاء تم لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة ، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨ .

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