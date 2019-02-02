2019/02/02 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. دخول اول شاحنة اردنية عبر منفذ طريبيل الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/02 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. دخول اول شاحنة اردنية عبر منفذ طريبيل الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. دخول اول شاحنة اردنية عبر منفذ طريبيل الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).