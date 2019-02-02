توزيع القطع السكنية.. المشروع والمواجهة

2019/02/02 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / واثق الجابري… يبدو أن رئيس مجلس الوزراء، ما يزال مصراً على مشروع السكن، وذلك ضمن في موازنة 2019 البند 12، الذي يلزم وزارة الإسكان على توفير أرض سكنية لكل مواطن، ورغم أهمية الخطوة وإصرار عبد المهدي عليها..إلا أنها ستواجه عراقيل تحاول جعلها كبقية الكلام السياسي، وندخل بأزمة لاحقة..لكن تبقى قناعة المواطن […]

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