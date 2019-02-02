الإصلاح والإعمار يكشف عن الملفات التي سيتم طرحها أمام مجلس مكافحة الفساد

2019/02/02 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار طه الدفاعي، عن أبرز الملفات التي سيتم طرحها أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

ورجح الدفاعي في تصريح، طرح أربعة ملفات أبرزها ملف مزاد العملة الصعبة واسترداد الأموال المهربة، والمشاريع المتلكئة، وملف عقارات الدولة، مبينا ان الحد من الفساد يحتاج إلى تشريع جملة من القوانين الداعمة والساندة للجهات الرقابية الحكومية.

ولفت الدفاعي الى أن تشريع قوانين النزاهة، والكسب غير المشروع، والمفتشين العموميين، سيعطي دافعاً أكبر للجهات الرقابية التنفيذية للقيام بواجباتها والحد من الفساد، مضيفا أن تحالف الإصلاح والإعمار داعم قوي لإقرار تلك القوانين خلال الفصل التشريعي الثاني، لتعزيز سلطة المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

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